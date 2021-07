Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlichtmissachtung führt zu Unfall

Jena (ots)

Gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße und Saalbahnhofstraße. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Am Anger. Hierbei passierte dieser die Ampelanlage der Kreuzung Saalbahnhofstraße bei grün. Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr zeitgleich die Saalbahnhofstraße in Richtung Lutherplatz. Im Kreuzungsbereich missachtete dieser folgend das für ihn zeigende Rotlicht der Ampel, sodass es zu einem Zusammenstoß des Fahrrades mit dem Pkw kam. Hierbei zog sich der Radfahrer Verletzungen zu, welche medizinisch versorgt werden mussten.

