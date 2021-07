Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durstige Diebe

Jena (ots)

Vermutlich trieb der Durst Unbekannte in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Anna-Siemsen-Straße. Wie dem 85-jährigen Geschädigten am Dienstag in den späten Abendstunden auffiel, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zugang zu seinem Keller und entwendeten diverse Getränke. Vermutlich war der Durst mit dem aufgefundenen Stehlgut gestillt, da keine weiteren Keller angegriffen wurden. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

