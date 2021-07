Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht aufgepasst

Apolda (ots)

Auf dem Tankstellengelände in der Buttstädter Straße in Apolda ereignete sich am 20.07.2021, gegen 20:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 43jähriger BMW-Fahrer war hier offenbar ohne die nötige Aufmerksamkeit rückwärts gefahren und gegen einen Pkw Opel gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 800 Euro.

