Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ursache noch unklar

Apolda (ots)

In der Heinrich-Heine-Straße in Apolda kam es am 20.07.2021, gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 74jähriger Pkw-Fahrer war auf gerader Strecke plötzlich und unvermittelt zu weit nach rechts geraten und hatte hier zwei dort abgeparkte Fahrzeuge gerammt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von weit über 10.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

