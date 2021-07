Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 20.07.2021 kam es in Apolda, Stobraer Straße/Ecke Ernst-Homann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22jähriger Pkw-Fahrer einem 66jährigen Skoda-Fahrer die Vorfahrt nahm. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

