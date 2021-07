Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 21.07.2021

Weimar (ots)

Diebstahl / Einbruch Am 20.07.2021 wurde die Polizei über den Diebstahl diverser Werkzeuge aus einer Garage, welche sich am Neumalsweg in Kranichfeld auf einem Grundstück mit Rohbau befindet, informiert. Unbekannte Täter zerstörten die Verriegelung, brachen einen doppelt gesicherten Werkzeugschrank auf und entwendeten unter anderem verschiedene Winkelschleifer, diverse Kleingeräte und ein Baustellenradio. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

