Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 21.07.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall Am 20.07.2021 gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der B 85, im Bereich der Autobahnanschlussstelle Nohra, Fahrtrichtung Troistedt ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer war sich nicht sicher, ob er einen vor ihm fahrenden Traktor überholen sollte. Ein nachfolgender Lkw wollte beide vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. In diesem Moment scherte der Pkw aus, kollidierte in der Folge mit dem Lkw und wurde von diesem ca. 20 Meter quer über die Fahrbahn geschoben. Beide Fahrzeuge stießen anschließend gegen die Leitplanke, welche auf einer Länge von 15 Metern beschädigt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und mußte durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt

