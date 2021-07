Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Jena (ots)

Eine übersehene rote Ampel führte am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall in der Lobedaer Straße. Eine 59-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia fuhr aus Richtung Winzerla in Richtung Burgau. An der Ampelanlage Höhe des Damaschkewegs musste diese aufgrund des zeigenden Rotlichtes halten. Der direkt dahinter befindliche 25-jährige Fahrer eines Pkw VW übersah dies jedoch. Die Kollision beider Fahrzeuge war somit leider die logische Konsequenz. Zum Glück ist bei diesem Unfall nur Sachschaden entstanden.

