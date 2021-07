Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewollter Dominoeffekt

Jena (ots)

Auf der Stadtrodaer Straße kam es Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Zwei Opel-Fahrer, die aus dem Stadtzentrum kommend in Richtung Zöllnitz fuhren, mussten an einer roten Ampel halten. Ein 51-Jähriger, der gerade einen Spurwechsel vollzogen hatten, bemerkte die stehenden Pkws zu spät und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls schob der VW-Fahrer den vor ihm stehenden Opel auf den davor stehenden auf. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

