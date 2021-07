Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Auf dem Heidenberg in Apolda kam es am 19.07.2021, gegen 11 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 73jährige hatte beim Ausfahren aus einer Parklücke ein anderes Fahrzeug gestreift und sich daraufhin einfach von Dannen gemacht. Offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, dass der Vorgang beobachtet wurde und die Polizeibeamten eine Stunde später bei ihr zu Hause auftauchen würden, um sie mit dem Sachverhalt zu konfrontieren und Spuren zu sichern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 500 Euro. Was recht einfach über die Versicherung hätte geregelt werden können, zog nunmehr eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht nach sich.

