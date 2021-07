Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Apolda (ots)

Am 19.07.2021, gegen 17 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Straße des Friedens in Apolda einen flüchtigen Ladendieb. Der 25jährige hatte Getränke im Wert von ca. 4 Euro mitgehen lassen. Er konnte durch die sofort eingesetzten Beamten wenig später im Nahbereich gestellt und das Diebesgut bei ihm aufgefunden werden. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

