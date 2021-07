Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dummer Vandalismus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 30-Jährige musste am Sonntagnachmittag feststellen, dass Unbekannte ihr Fahrzeug beschädigt haben. Die junge Frau parkte ihren Seat in einem Parkhaus in Stadtroda ab. Als sie, gegen 14:15 Uhr, zu ihrem Fahrzeug kam, hatten Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell