Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnen in Brand gesetzt

Jena (ots)

In der Hugo-Schrade-Straße, Stirnseite zur Boegeholdstraße in Jena, haben Unbekannte mehrere Mülltonnen entzündet. Der oder die Täter begaben sich auf den freizugänglichen Mülltonnenstandplatz und setzten die Tonnen in Brand. Hierdurch wurde eine Tonne komplett zerstört, zwei weitere durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor.

