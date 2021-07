Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Würzige Fassade

Jena (ots)

Nicht auf das Grillgut, sondern auf eine Hausfassade schmierten Unbekannte Barbecue-Sauce, Essig, Joghurt und Malzbier. Die Nahrungsmittel konnten zwar entfernt werden, allerdings blieb trotzdem ein Schaden an der Wand des Wohnhauses zurück. Die Motivation der Täter, das Haus Am Schafsberg in Jena zu verunstalten, bleibt bisher unbekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

