Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Mattstedt (ots)

Gegen 21:45 Uhr kam es am 18.07.2021 auf der B 87 in Richtung Apolda, zwischen der Poche und dem Abzweig Mattstedt, zu einem Wildunfall. Die 18jährige Fahrerin eines Pkw Nissan konnte einem Reh, welches unvermittelt die Straße querte, nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Reh war nicht mehr auffindbar.

