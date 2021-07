Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer verletzt

Schmiedehausen (ots)

Gegen 19:00 Uhr, am 18.07.2021 informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Weimarer Land über einen in Schmiedehausen, Hinterm Dorf gestürzten Motorradfahrer. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Rettungswagen bereits vor Ort und versorgte den verunfallten 54jährigen. Dieser hatte sich beim Sturz auf verschmutzter Fahrbahn vermutlich eine Knöchelfraktur im linken Bein zugezogen, woraufhin er zur weiteren Behandlung ins Robert-Koch-Krankenhaus verbracht wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

