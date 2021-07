Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Abwegen

Weimar (ots)

Irritiert durch die Beschilderung bezüglich der bevorstehenden Sperrung der Ortsdurchfahrt Buchfahrt geriet am Sonntagmittag ein 93-jähriger Mann mit seinem Pkw auf den Ilmtalradweg. Just an einer starken Steigung kurz vor der Ortslage versagte die Kupplung des Suzukis ihren Dienst. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell