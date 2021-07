Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauschmittel gefunden

Weimar (ots)

Am frühen Samstagabend beschwerte sich ein Nachbar bei der Polizei über starken Cannabisgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße in Weimar. Auch die daraufhin eingesetzten Beamten konnten die Wahrnehmung des Nachbarn im Hausflur bestätigen. Noch während die Beamten im Hausflur ermittelten, wollte der 21-jährige Mieter der betreffenden Wohnung gerade seine Wohnung verlassen und lief den Beamten geradewegs in die Arme. Die Nachschau in der Wohnung bestätigte den Verdacht des Nachbarn und der Polizei. Es wurden mehrere Konsumeinheiten Marihuana, sowie weitere Gegenstände aufgefunden, die den Verdacht nahe legen, dass der Beschuldigte mit Betäubungsmitteln handelt.

