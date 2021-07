Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer zweier Fahrräder gesucht

Weimar (ots)

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr erregten vier Personen in der Bonhoefferstraße in Weimar die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten, die sich auf Streife befanden. Die Personen trugen zwei Fahrräder bei sich, ließen beim Anblick der Polizei die Fahrräder fallen und rannten davon. Die anschließend eingeleitete Fahndung wurde unterstützt durch einen angeforderten Fährtenhund. Schlussendlich konnten die Beamten allen vier Personen habhaft werden. Aufgrund der verdächtigen Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass die Personen die Fahrräder unmittelbar zuvor in Weimar-Nord entwendet haben.

Die Polizei Weimar sucht nun nach den Eigentümern der Fahrräder. Wer vermisst ein weißes Fahrrad der Marke Morrison, bzw. ein Fahrrad der Marke FUJI (Farbe schwarz mit blauen Streifen)?

