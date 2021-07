Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kelleraufbruch - Zeugen und Geschädigte gesucht

Weimar (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über mehrere aufgebrochene Keller in einem Mehrfamilienhaus in Bad Berka. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass unbekannte Diebe im Zeitraum von ca. 3 Wochen die Türen von insgesamt 11 Kellerverschlägen eines Wohnblockes in der Blankenhainer Straße aufbrachen. Zur Höhe des Sachschadens und zum Beutegut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen bzw. betroffene Anwohner werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de).

