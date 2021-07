Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Unfall gesucht

Weimar (ots)

Die Polizei Weimar sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 13:45 Uhr an der Kreuzung Bachstraße / Hetschburger Straße in Bad Berka ereignete.

Die 77-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die Bachstraße aus Richtung Weimar kommend und wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Ein 82-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Ford Focus die Hetschburger Straße aus Richtung Hetschburg kommend und wollte nach links auf die Bachstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung ist mittels Lichtzeichenanlage geregelt und beide Fahrer beharrten darauf, bei grün gefahren zu sein.

Zur Klärung der Unfallursache ist die Polizei nunmehr auf Zeugen angewiesen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell