Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Jena (ots)

Am Samstagvormittag kam es in der Innenstadt von Jena gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 32-jährige Radfahrerin befuhr die Neugasse in Richtung Zentrum und musste einem entgegenkommenden PKW ausweichen, wodurch sie zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Fahrzeugführer des unbekannten silbernen PKW setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 zu melden. Hinweise werden natürlich auch über den Notruf der Polizei unter der 110 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell