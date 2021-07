Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Alkohol und E-Scootern

Jena (ots)

Sie stehen überall, sind leicht zu bedienen und man bezahlt nur die Zeit, die man tatsächlich nutzt. Elektromobile Roller, sogenannte E-Scooter erfreuen sich auch in Jena immer größerer Beliebtheit. Dies stellte zuletzt ebenfalls die Polizei fest, nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Rollernutzer kontrolliert wurden. Insgesamt zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und drei Strafanzeigen wurden gegen die betroffenen Fahrzeugführer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Der Höchstwert lag bei 1,31 Promille Atemalkohol. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, auch bei der Nutzung von E-Scootern stets auf die eigene Fahrtüchtigkeit zu achten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell