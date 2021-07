Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Freitag, den 16.07.2021 wurde in den Nachmittagsstunden im Rahmen der Streifentätigkeit ein 45-jähriger Vito-Fahrer in Apolda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 0,5 Promillegrenze. Weiterhin lagen Anzeichen von Drogenkonsum vor, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Auf Grund von Widerstandshandlungen während der polizeilichen Maßnahme wird nun auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Am Samstag, den 17.07.2021 teilten Zeugen ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Ortslage Bad Sulza mit. Der Schlangenlinien fahrende Seat-Fahrer kollidierte anschließend in Flurstedt mit einem anderen Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest beim Seat-Fahrer einen Wert von 2,43 Promille. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 4000 Euro. Gegen den 51 Jährigen läuft nun das Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, da er sich im Krankenhaus gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte.

Am Samstag, den 17.07.2021 wurde ein 37-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle in Apolda unterzogen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv. Das am Kraftrad angebrachte Kennenzeichen war nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben. Außerdem konnten die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs nicht geklärt werden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

In den Morgenstunden des 18.07.2021 wurde bei einer Verkehrskontrolle ein alkoholisierter Fahrer eines VW Golf in Niederroßla festgestellt. Der 26 Jährige stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von 0,67 Promille ergab. Der anschließend durchgeführte gerichtsverwertbare Test erbrachte das Ergebnis von 0,38mg/l was 0,76 Promille entspricht. Somit ist der Golffahrer Betroffener wegen Verstoßes gegen § 24 a StVG.

Kriminalitätsgeschehen

In den Abendstunden des 16.07.2021 wurde bei einer Personenkontrolle eines 16-jähren Jugendlichens ein zugriffsbereites Einhandmesser festgestellt. Gegen den Apoldaer wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

