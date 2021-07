Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Auto kollidiert

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen kollidierte ein Radfahrer mit einem entgegenkommenden Auto. Die bisherige Unfallrekonstruktion lässt darauf schließen dass der Radler vom Burgplatz aus nach links in Richtung Grünen Markt abbiegen wollte. Hierbei unterschätzte der 54-Jährige aber offensichtlich die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Opels. Einen Zusammenstoß konnten beide nicht mehr verhindern. Der Weimarer musste aufgrund seiner durch den folgenden Sturz erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. An seinem Fahrrad sowie an dem Opel einer 27-jährigen Frau entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell