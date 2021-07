Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Weimar (ots)

Auf ein sogenanntes Lastenrad hat es ein Dieb in der Nacht zu vergangenen Freitag abgesehen. Aus einem Hinterhof in der Hegelstraße entwendete der oder die unbekannten Täter das dreirädige Rad mit dem blauen Transportvorbau. Gezielt wurde lediglich das Schloss dieses einen Rades durchtrennt. Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich der oder die Täter gegen 3:00 Uhr morgens auf das Grundstück. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zur Tat, zu dem oder den Tätern und zum Verbleib des Rades, welches einen Wert von über 3.000 Euro hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell