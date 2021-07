Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus

Jena (ots)

Unbekannte haben in den Morgenstunden vom Donnerstag die Scheibe einer Hauseingangstür in der Karl-Liebknecht-Straße eingeschlagen und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Was der oder die Täter dazu bewegte ist unklar.

