Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Gegen 12:30 Uhr teilte ein Anrufer am gestrigen 15.07.2021 der PI Apolda mit, dass in Apolda, Herressener Straße ein Lichtmast quer über den Fußweg liegt, der offenbar umgefahren wurde. Nach Eintreffen am Einsatzort und einer ersten Befragung des Mitteilers stellte sich heraus, dass dieser am heutigen Tag eine größere Lieferung bekommen hat und man nun vermutet, dass der Kranausleger des Lieferfahrzeuges nicht richtig eingefahren wurde und daher der Lichtmast beim Rangieren beschädigt wurde, zumal sich eine offensichtliche Anstoßstelle in 3 Metern Höhe befindet. Ferner wurde eine Fahne beschädigt.

13:45 Uhr meldete sich der Mitteiler erneut und gab an, dass der vermeintliche Verursacher nunmehr wieder vor Ort sei. Wiederum wurde ein Streifenwagen entsandt und der 65jährige Fahrer befragt. Er leugnete zunächst die Tat, die Spuren am Kranarm sagten jedoch etwas anderes. Zudem meldete sich nun eine Zeugin, die den Unfallhergang von ihrem Fenster aus beobachtet hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.300 Euro. Eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde aufgenommen.

