Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Betrug

Oberroßla (ots)

In Oberroßla, Thomas-Müntzer-Straße rief am 15.07.2021 ein Mann "weinend" eine 67jährige Dame an und gab sich als deren Sohn aus. Er habe angeblich eine Frau tot gefahren und müsse nun 35.141 Euro Kaution zahlen. Die Frau "spielte" zunächst mit und schlug ein Treffen in Erfurt vor, was der Anrufer jedoch vehement verneinte. Offenbar bemerkte er im weiteren Gesprächsverlauf, dass er keinen Erfolg haben würde und legte schließlich auf. Die Frau brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Hiermit wird nochmals eindringlich davor gewarnt, sich auf derartige Anrufe und damit verbundene Geldforderungen einzulassen! Immer wieder kommt es zu solchen Tathandlungen, wo ein vermeintlich in Notlage geratener Anrufer unter Anführung einer Legende dringend um Geld in höheren Beträgen bittet und sich dabei als Enkel, oder wie hier als Sohn, ausgibt. Potenzielle Opfer sind in der Regel ältere Menschen, die möglicherweise in den Augen der Täter als leichtgläubiger gelten.

