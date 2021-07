Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochabend stieg eine 68-Jährige in Ihren Golf und parkte rückwärts aus dem Parkplatz in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg aus. Sie touchierte dabei einen anderen Pkw. Daraufhin hielt sie an, vergaß jedoch den Wagen gegen wegrollen zu sichern und rollte über den Fuß einer 66-Jährigen Dame. Unbeirrt verließ die Golf-Fahrerin den Unfallort, begab sich in Ihre Wohnung und legte sich schlafen. Eine Zeugin informierte die Polizei über den Sachverhalt. Die Beamten stellten bei der 68-Jährigen nach einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille fest.

