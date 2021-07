Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge gestohlen

Jena (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte zwei Transporter Am Stadion auf. Der oder die Täter entwendeten diverse Werkzeuge im hohen 4-Stelligen Bereich und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie hoch der Sachschaden an den Fahrzeugen ist und um welche Werkzeuge es sich handelt ist aktuell unklar und muss noch ermittelt werden.

