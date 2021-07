Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlener Pkw

Weimar (ots)

In der Cranachstraße wurde gestern ein abgestellter Pkw aus Spanien überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Wagen bereits im vergangenen Jahr in Barcelona gestohlen wurde. Ein Bezug nach Weimar konnte bisher nicht hergestellt werden. Die Suche nach Spuren an und in dem VW soll nun Aufschluss geben.

