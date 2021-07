Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt

Weimar (ots)

Ein in der Schwanseestraße auf den Bus wartender 20-Jähirger vertrieb sich gestern Abend die Zeit, indem er einen Zaun beschädigte. Er wackelte so lang an diesem, bis die Befestigungen brachen und er etwa sieben Meter aus der Verankerung reißen konnte. Als sein Bus kam, beendete er sein Tun und fuhr davon. Dank eines Zeugen konnte er aber dennoch gestellt werden. Er verursachte Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell