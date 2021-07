Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw-Unfall

Apolda (ots)

Am 14.07.2021, gegen 09:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Apolda und Isserstedt, kurz nach dem Ortsausgang Apolda, zu einem Verkehrsunfall. Ein 33jähriger Lkw-Fahrer befuhr den Unfallort aus Richtung Kleinromstedt kommend. Im Gegenverkehr befand sich ein 49jähriger Mann, ebenfalls mit einem Lkw. In einer leichten Kurve berührten sich beide Fahrzeuge jeweils mit dem linken Außenspiegel. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe insgesamt 600 Euro.

