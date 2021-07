Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots)

Am 14.07.2021, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena in der Friedrich-Engels-Straße in Apolda eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Ziel war hier insbesondere, den Verkehr vor der dortigen Grundschule zu kontrollieren und ggf. zu mahnen. Erfreulicherweise gab es bei 563 gemessenen Fahrzeugen nur 9 Beanstandungen, welche allesamt im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 48 bei erlaubten 30 km/h.

