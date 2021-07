Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad-Diebe unterwegs

Bad Sulza (ots)

In der Sophienstraße in Bad Sulza kam es im Tatzeitraum 13.07.2021, 15:30 Uhr bis 14.07.2021, 12:00 Uhr zum Diebstahl eines Sattels, der Beleuchtung und eines nicht verschlossenen Schlosses vom Fahrrad einer 42jährigen Frau, welche sich dort zur Kur befindet. Sie hatte ihr privates Rad mitgebracht und es im Unterstand neben dem Haupteingang abgestellt. Als sie es am Folgetag wieder nutzen wollte, stellte sie den Diebstahl fest und rief die Polizei. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Bei der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Kurgast, der angab, dass ihm sein komplettes Fahrrad der Marke "Winora" im Wert von 750 Euro im Tatzeitraum vom 12. bis 14.07.2021 entwendet wurde. Er hatte es ordnungsgemäß gesichert auf dem Kurgelände abgestellt.

