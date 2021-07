Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebinnen erwischt

Weimar (ots)

Zwei junge Mädchen wurden am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Weimarer Innenstadt beim Diebstahl erwischt. Nachdem sich die beiden Lebensmittel in ihre mitgeführten Handtaschen steckten, wollten sie den Laden ohne zu zahlen verlassen. Einer der Mitarbeiter konnte die Tathandlungen über eine Kameraaufzeichnung beobachten und die 14- und 15-Jährigen stoppen. Beide wurden an die Betreuer der Jugendgruppe übergeben, mit der sie sich zu Besuch in Weimar befanden.

