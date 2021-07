Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeche geprellt

Weimar (ots)

Eine 56-jährige Frau aus der Landgemeinde Am Ettersberg hat es sich gestern Mittag in einem Café eines Weimarer Hotels so richtig gut gehen lassen. Aber nur bis die Rechnung kam. Diese war sie nämlich nicht gewillt zu begleichen. Im Zuge der Diskussion mit dem Personal warf die Frau einen leeren Eisbecher vom Tisch, so dass dieser zerbrach. Auch das Erscheinen der mittlerweile informierten Polizei ließ die Zechprellerin kalt. Einen der Beamten beleidigte sie fortlaufend. Gegen die Frau wurden nun mehrere Anzeigen erstattet. Für die Lokalität erhielt sie zusammen mit dem Platzverweis für den Moment ein lebenslanges Hausverbot.

