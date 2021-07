Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken Feuerwehr angepöbelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden staunte die Feuerwehr in der Hauptstraße in Graitschen nicht schlecht. Aufgrund der Wetterlage rückten die Kameraden aus, um Sandsäcke in der Ortslage zu verteilen. Weit kam die Feuerwehr nicht, denn ein 48-Jähriger hatte zwei Fahrzeuge so auf der Straße abgestellt, dass ein Passieren unmöglich war. Dabei kollidierte er noch mit einem geparkten Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in 4-Stelliger Höhe. Zudem drohte er zwei Feuerwehrleuten auch prompt mit Schlägen, sollten sie die Maßnahmen nicht abbrechen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, schlug der Mann auf das Einsatzfahrzeug der Kameraden ein. Die Polizei kam zur Klärung des Sachverhaltes und Unterstützung der Feuerwehr hinzu und stellte nach einem Atemalkoholtest über 2 Promille fest. Der Mann begleitete die Beamten daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum.

