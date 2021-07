Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Schwung vorbei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 71-Jährige wollte vorwärts in eine Parklücke des Einkaufsmarktes am Schießplatz in Camburg einparkten. Aufgrund eines Bedienfehlers fuhr die Dame mit ihrem Renault über die Parklücke hinaus, auf eine angrenzende Insel und kollidierte mit einem dort gepflanzten jungen Baum. Der Baum musste zwar gefällt werden, der Frau ist zum Glück aber nichts passiert. Auch am Fahrzeug entstand durch das Manöver nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell