Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch verhindert

Jena (ots)

Dienstagnacht nahm ein 62-Jähriger Geräusche auf seinem Grundstück in der Rudolstädter Straße wahr. Im Schein seiner Taschenlampe konnte er eine Person (ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet, vermummt, gelber Rucksack) wahrnehmen die an der Tür zum Nebengebäude hebelte. Gestört durch den Schein der Taschenlampe, flüchtete die Person in Richtung Oßmaritzer Straße. Es ist ein Sachschaden in 4-Stelliger Höhe entstanden.

