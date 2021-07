Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Campingplatz evakuiert

Jena (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittag musste der Campingplatz Am Erlkönig evakuiert werden. Aufgrund der starken Regenfälle und Sättigung des Bodens, konnten die Wassermassen nicht mehr abfließen. Dadurch stand der Platz knapp 10 cm unter Wasser. Erschwerend hinzu kam der Gemdenbach, der bereits leicht über die Ufer getreten war. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei, konnten die Camper evakuiert und in bereitgestellten Zelten der Feuerwehr untergebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell