Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neidisch auf fremdes Eigentum

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ihren Unmut an einem Pkw-Anhänger in der Hans-Berger-Straße ausgelassen. Der 35-Jährige Besitzer fand diesen, nicht wie abgestellt auf dem Grundstück, sondern auf der Straße davor. Neben Kabelschäden, luftleeren Reifen und defekten Leuchten, musste er auch das Fehlen der Kennzeichen feststellen.

