Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer gestürzt

Apolda (ots)

Am 13.07.2021, gegen 06:40 Uhr kam es in Apolda, Dornburger Straße zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Radfahrer. Ein 24jähriger befuhr o. g. Straße stadteinwärts und stürzte im Zuge eines Bremsvorganges über den Lenker. Hierbei zog er sich zum Glück nur leichte Schürfwunden zu. Sein Rad hatte am Vortag neue Bremsen bekommen und er unterschätzte offenbar die dadurch nunmehr stärkere Bremswirkung.

