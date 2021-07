Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

In der Robert-Koch-Straße in Apolda konnten zivile Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena am 13.07.2021, gegen 20:00 Uhr zwei Ladendiebe bei ihrer Tat beobachten. Die beiden Jugendlichen im Alter von 16 Jahren hatten eine Flasche Schnaps im Wert von 4 Euro mitgehen lassen. Nach Verlassen des Supermarktes wurden sie auf dem angrenzenden Parkplatz gestellt.

