Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreicher Schlag im Kampf gegen Drogenkriminalität

Jena, Weimar (ots)

Dass akribische Arbeit und Zielstrebigkeit belohnt werden, zeigte sich am Montag (12.07.2021) in Jena. In einem Verfahren, im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität, gelang den Ermittlern der Kriminalpolizei Jena ein erfolgreicher Abschluss. Über einen längeren Zeitraum erstreckten sich die Bemühungen, bis nunmehr die Täter am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Tatvorwurf gegen die drei Tatverdächtigen (18 Jahre, 20 Jahre und 21 Jahre) lautet Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bei dem hinlänglich bekannten 18-Jährigen wurden im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle 2 kg Marihuana aufgefunden. Bei den beiden ebenfalls polizeibekannten Männern wurden 5 kg Marihuana im Fahrzeug beschlagnahmt. Nach der erfolgten Festnahme gegen 15:30 Uhr schlossen sich die Durchsuchungen der Wohnungen in Jena an. Diese brachten mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein weiteres Kilo Marihuana zum Vorschein, welches fortfolgend beschlagnahmt wurde.

Ein weiterer Erfolgt im Kampf gegen die Drogenkriminalität wurde am frühen Abend des 12.07.2021 durch die Kriminalpolizeiinspektion Weimar verbucht. Nach vorangegangen Ermittlungen wurde ein 22-Jähriger in Weimar OT Ehringsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Fahrzeug des Mannes wurden circa 3 Kg Marihuana festgestellt und beschlagnahmt. Darüber hinaus befand er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach der erfolgten Festnahme wurde die Wohnung des 22-Jährigen durchsucht und weitere Beweismittel sichergestellt. Der Mann wird ebenfalls am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

