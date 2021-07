Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Garageneinbruch

Saale-Holzland-Kreis, Apolda (ots)

Montagvormittag musste ein 47-Jähriger den Einbruch in seine Garage in der Straße Zur Kleinen Aue in Zottelstedt feststellen. Der oder die Täter haben sich unberechtigt Zutritt in die Garage verschafft und konnten im Anschluss unerkannt fliehen. Ob etwas entwendet wurde kann aktuell noch nicht gesagt werden. Es war nicht der Erste Angriff, vor ca. einem Monat war die Garage Dieben schon einmal ins Auge gefallen.

