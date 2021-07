Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug macht sich selbstständig

Jena (ots)

Eine 47-Jährige staunte Montagmittag nicht schlecht. Sie parkte Ihren Audi in der Platanenstraße in Jena. Doch das Fahrzeug machte sich selbstständig und rollte an ein geparktes Fahrzeug. Grund dafür, die vergessene Handbremse. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

