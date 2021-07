Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena, Weimarer Land, Weimar, Saale-Holzland (ots)

Ein Zeuge informierte am Samstag, den 10. Juli 2021, gegen 15:30 Uhr die Polizei aufgrund des Fehlverhaltens eines VW-Fahrers auf der B7.

Der Zeuge befuhr die B7 von Frankendorf kommend in Richtung Isserstedt. In der Senke zwischen Frankendorf und Hohlstedt näherte sich ein VW mit hoher Geschwindigkeit und fuhr sehr dicht auf. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Gruppe Motorradfahrer vor dem Fahrzeug des Zeugen. Der 38-Jährige VW-Fahrer setzte unvermittelt an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen an und scherte knapp zwischen den Motorrädern wieder ein.

Der VW-Fahrer konnte im Anschluss in der Ortslage Isserstedt von der Polizei festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde durch die Beamten ein Atemalkoholwert von ca. 3 Promille festgestellt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere nach der Gruppe Motorradfahrern, welche unmittelbar von dem Sachverhalt betroffen und eventuell einer Gefahr ausgesetzt waren. Zeugen, die den Sachverhalt gesehen haben, davon betroffen waren oder anderweitig Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell