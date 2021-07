Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teurer Tankvorgang

Apolda (ots)

Am 12.07.2021, gegen 07:30 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Gramonter Straße in Apolda zu einem Auffahrunfall. Ein 42jähriger Pkw-Fahrer war beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden Pkw Ford gefahren, so dass Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstand.

